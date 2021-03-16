ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز إخراج شنطة رمضان فدية عن الإفطار بدلا من إطعام مسكين؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:59 ص
شنطة رمضان
شنطة رمضان
Advertisements
شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز أن أخرج ما يطلق عليها "شنطة رمضان" فدية عن الإفطار بدلا من إطعام فقير عن كل يوم نظرا لظروف المرض أو السفر؟".


وأجاب الدكتور محمود شلبى عن السؤال خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية قائلا: إن إطعام مسكين أو إفطار صائم له احتمالان، الأول شخص يريد أن يتصدق فى رمضان، فالصدقه أمرها واسع فله أن يتصدق بشنطة رمضان أو إطعام طعام أو إخراج مال.


وأضاف أمين الفتوى أن الاحتمال الثاني أن يكون الشخص مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا فى السن ولا يقوى على الصيام، فعليه فدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، ويجوز أن يخرج القيمة مالا، أو طعاما ولكن ليس مطبوخا، بل يملك الفقير الشيء كما هو ويتصرف فيه كيفما شاء.


وأوضح شلبي أنه يجوز إخراج شنطة رمضان عن إطعام فقير، فننظر هذه الشنطة تكفى كم يوم، ولا بد أن تحتوى على أشياء أساسية وضرورية للفقير وليست ترفيهية، فالأشياء الترفيهية من الممكن أن تكون من أموال الصدقات ولا تكون من فدية الصيام. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل من ينوي صيام التطوع ثم يفطر عليه كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز إطعام المساكين عن إفطار أيام رمضان أم يجب القضاء؟

هل يجوز لكبار السن عدم قضاء الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يشترط إخراج كفارة الصيام لإطعام شخص صائم فقط ؟.. الإفتاء تجيب

حكم إخراج زكاة رمضان عن طريق كرتونة رمضانية للفقراء

هل أُخرج الزكاة مالا أم أشتري بها شنط رمضان ؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

هدايا السيسي للمصريين.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات والترقيات

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

هل يجوز بدء خاتمة قرآنية من المصحف وإكمالها من الموبايل؟ الإفتاء تجيب

اتهمت بدعم الشيعة وعلاقة نسب جمعتها بالزعيم.. أبرز المحطات في حياة حنان شوقي في عيد ميلادها

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور