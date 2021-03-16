هل يجوز إخراج شنطة رمضان فدية عن الإفطار بدلا من إطعام مسكين؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز أن أخرج ما يطلق عليها "شنطة رمضان" فدية عن الإفطار بدلا من إطعام فقير عن كل يوم نظرا لظروف المرض أو السفر؟".











وأجاب الدكتور محمود شلبى عن السؤال خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية قائلا: إن إطعام مسكين أو إفطار صائم له احتمالان، الأول شخص يريد أن يتصدق فى رمضان، فالصدقه أمرها واسع فله أن يتصدق بشنطة رمضان أو إطعام طعام أو إخراج مال.











وأضاف أمين الفتوى أن الاحتمال الثاني أن يكون الشخص مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا فى السن ولا يقوى على الصيام، فعليه فدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، ويجوز أن يخرج القيمة مالا، أو طعاما ولكن ليس مطبوخا، بل يملك الفقير الشيء كما هو ويتصرف فيه كيفما شاء.









وأوضح شلبي أنه يجوز إخراج شنطة رمضان عن إطعام فقير، فننظر هذه الشنطة تكفى كم يوم، ولا بد أن تحتوى على أشياء أساسية وضرورية للفقير وليست ترفيهية، فالأشياء الترفيهية من الممكن أن تكون من أموال الصدقات ولا تكون من فدية الصيام.