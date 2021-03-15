نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية السادسة لشهر مارس









ترأس نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الإثنين، سادس جلسات حلف اليمين القانونية لشهر مارس وذلك لنقابات: «أسوان - قنا - الأقصر - سوهاج - جنوب أسيوط - شمال أسيوط - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء».





وعقدت الجلسة بمقر النقابة العامة، في حضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: حسين الجمال، سيف حماد، ومحمد نجيب.





وقال نقيب المحامين للأعضاء الجدد، إنهم سيتسلمون كارنية عام 2021 دون دفع أية رسوم وفقًا لقراره الصادر في 2 مارس الماضي.



