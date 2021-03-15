بريطانيا تستهدف حلفاء بشار الأسد المقربين بالعقوبات في الذكرى العاشرة للأزمة السورية

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ستة مسؤولين مقربين من الرئيس بشار الأسد، وتستهدف الإجراءات العقابية وزير الخارجية فيصل المقداد ومستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء واللواء زيد صلاح.





وقال وزير الخارجية دومينيك راب ، عند إعلان العقوبات ، إن "نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية لتهوره في المطالبة بالإصلاح السلمي".





وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الإجراءات العقابية ستشمل حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأعضاء المعينين.





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هذه هي المرة الأولى التي تعاقب فيها المملكة المتحدة سوريا بعقوبات منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي.





وتأتي العقوبات في الوقت الذي بدأت فيه شرطة العاصمة في لندن تحقيقا أوليا في مزاعم "تشجيع الأعمال الإرهابية" من قبل زوجة الرئيس الأسد أسماء.





وتأتي الإجراءات التقييدية الجديدة ضد كبار المسؤولين السوريين بعد مرور عقد على انزلاق سوريا في حرب أهلية دامية نمت لتشمل العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والأجنبية.





10 سنوات من الصراع السوري

ويتزامن الإعلان أيضًا مع الذكرى العاشرة لبداية حرب أهلية دموية مطولة في الدولة الشرق أوسطية.



