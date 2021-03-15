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أخبار العالم

الأمم المتحدة: أزمة سوريا هي الأكبر في العصر الحالي

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:35 م
المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون
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قسم الخارجي
قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إن الأزمة السورية هي الأكبر في العصر الحالي، ولن يحدث تقدم سهل بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن "لم نستطع إحداث وساطة لإنهاء النزاع المأساوي في سوريا"، مشددا على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار في البلاد.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الشعب السوري عانى من  كل أشكال العنف خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.

وتابع " يجب أن يكون هناك ضمانات لتطبيق نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدا أهمية تمرير المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون قيود.

وأوضح أن السوريين لم يلمسوا تقدما في الحل السياسي ويشاهدون انقساما دوليا بشأن أزمتهم.

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