هل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن دون الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول فيه: "هل قيام الليل صلاة فقط، يعني ينفع أسبح واستغفر وأقرأ قرآن وادعي من غير صلاة"؟





ردت الإفتاء قائلة: لا ليس ذلك قيام ليل هذا ذكر فقط، تثاب عليه ثواب الذكر، لكن قيام الليل لابد فيه من الصلاة.





حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء





حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء.. يبدأ وقت قيام اللّيل بعدَ الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؛ فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.



وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما



وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أدائها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».



واختتم بأن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع. وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء ؟»، عبر فيديو البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء جاز له أن يقيم الليل.وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أدائها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».واختتم بأن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع.









هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء فوائت الصلاة





قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.



وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك قائلا: أما في حال انشغل المصلي بتقليب الصفحات في المصحف أثناء الصلاة، وسرح وانشغل عن الصلاة، فالأولى الصلاة بدونه.





حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة



قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنّ قراءةَ بعض آيات القرآن بعد الفاتحة سُنَّة في الركعتين الأُولَيَيْن من الصلاة، وذلك للإمام، قال الله تعالىٰ: {... فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... } [المزمل:20]، ولو تُرِكَتِ القراءة بعد سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة.



وأوضح مركز الفتوى، عبر صفحته على "فيسبوك": الأصل في الصَّلاةِ أن تكون قراءةُ القرآن فيها عن ظَهْرِ قَلبٍ وليست من المصحف؛ لذا جعل النَّبِيُّ ﷺ معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن؛ لظاهر قوله ﷺ: «لِيَؤُمّكُمْ أَكْثَركُمْ قُرْآنًا» رواه البخاري.





هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء فوائت الصلاة