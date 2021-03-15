من ذات إلى ضد الكسر.. نيللى كريم تستعرض نجاحاتها فى دراما رمضان





واختارت نيللى كريم أعمالها بداية من مسلسل "ذات حتى العمل الذى تقوم حاليا بتصويره والذى يحمل اسم "ضد الكسر".





وكتبت نيللى مسلسلاتها منذ عام 2012 حتى عام 2021 وهم : 2012- ذات و 2014- سجن النسا و 2015 - تحت السيطره و 2016 - سقوط حر و 2017 - لاعلي سعر و 2018 - اختفاء و 2020 - ب١٠٠وش و 2021 - ضد الكسر".





يذكر ان الفنانة نيللى كريم تقوم حاليا بتصوير مسلسلها "ضد الكسر" والذى كمن المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل والذى يشاركها البطولة فيه كل من مصطفى درويش وتارا عماد ولقاء الخميسى وتاليف عمرو الدالى وإخراج احمد خالد.





وتدور احداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول سلمى التى تعانى من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشاكل بشكل دائم.

نشرت الفنانة نيللى كريم صورا من بوسترات اعمالها الدرامية الاخيرة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.