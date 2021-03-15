3 نجوم يخشون مفرمة كارتيرون في الزمالك

حالة من الخوف الشديد تنتاب الثلاثى محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالرحيم جنش وعبدالله جمعة من عودة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى لم يكن يعتمد عليهم فى ولايته الأولى للقلعة البيضاء .









وكان كارتيرون فى ولايته الأولى اعتمد على محمد أبوجبل فى حراسة المرمى واللعب بالثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو فى الأجنحة ومركز صناعة اللعب ومحمد عبدالشافى فى الجبهة اليسرى ولكن شيكابالا وعبدالله جمعة وجنش كانوا خارج حساباته الفنية.









وشهدت الولاية الأولى للفرنسى التتويج بلقبى كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى بالدوحة فى الرابع عشر من فبراير 2020 والسوبر المصرى على حساب الأهلى بالإمارات بعدها بـ 6 ايام بجانب قيادته الفريق الأبيض للتأهل للدور نصف النهائى بدورى أبطال افريقيا على حساب الترجى حامل اللقب فى آخر نسختين والفوز على الأهلى فى الدور الثانى للدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف .





ويبذل الثلاثى جهودا مكثفة فى التدريبات لإثبات أحقيتهم باللعب بشكل اساسى فى المباريات خاصة أن شيكابالا يلعب عقب رحيل البدلاء محمد أوناجم ومصطفى فتحى، وعبدالله جمعة وأحمد فتوح مستغلين إصابة عبدالشافى الطويلة كما انتزع جنش مكانه فى حراسة المرمى عقب تراجع مستوى أبوجبل .









وتنفس شيكابالا وجمعة وجنش الصعداء عقب ضمهم فى قائمة لقاء الترجى غدا وتأكيدات كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين الجاهزين فى المباريات المقبلة وأن العبرة بالاداء والعطاء وتنفيذ تعليمات المدير الفنى فى الملعب والالتزام خارجه .