مصادر: الأجهزة الأمنية في سوريا تمنع هجوما إرهابيا في دمشق

كشف مصدر أمني رفيع المستوى في سوريا اليوم الاثنين، عن أن أجهزة الأمن السورية الخاصة أحبطت هجومًا إرهابيًا في دمشق.





وبحسب المصدر، تم القضاء على ثلاثة مهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين.





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وتأتي محاولة الهجوم في وقت يصادف يوم الإثنين الذكرى العاشرة منذ بداية الحرب الأهلية السورية، كما يأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تجري الدولة التي مزقتها الحرب انتخابات رئاسية.



وتم إحباط الهجوم بالتعاون مع مواطنين محليين في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وأضاف المصدر أن جميع القتلى والمعتقلين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وكانوا يحاولون الوصول إلى العاصمة لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف المدنيين داخل المدينة.

ويمزق النزاع المسلح سوريا منذ عام 2011. بعد ست سنوات من الصراع ، أعلنت الحكومة أنها هزمت داعش، ومع ذلك لا يزال الجيش يواصل تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في بعض المناطق. في الوقت الحاضر، وتركز سوريا بشكل أساسي على التسوية السياسية وإعادة بناء البلاد وعودة اللاجئين.







