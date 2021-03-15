ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصادر: الأجهزة الأمنية في سوريا تمنع هجوما إرهابيا في دمشق

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:33 م
سوريا
سوريا
Advertisements
على صالح
كشف مصدر أمني رفيع المستوى في سوريا اليوم الاثنين، عن أن أجهزة الأمن السورية الخاصة أحبطت هجومًا إرهابيًا في دمشق.

وبحسب المصدر، تم القضاء على ثلاثة مهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين.


وتأتي محاولة الهجوم في وقت يصادف يوم الإثنين الذكرى العاشرة منذ بداية الحرب الأهلية السورية، كما يأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تجري الدولة التي مزقتها الحرب انتخابات رئاسية.

وتم إحباط الهجوم بالتعاون مع مواطنين محليين في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وأضاف المصدر أن جميع القتلى والمعتقلين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وكانوا يحاولون الوصول إلى العاصمة لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف المدنيين داخل المدينة.

ويمزق النزاع المسلح سوريا منذ عام 2011. بعد ست سنوات من الصراع ، أعلنت الحكومة أنها هزمت داعش، ومع ذلك لا يزال الجيش يواصل تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في بعض المناطق. في الوقت الحاضر، وتركز سوريا بشكل أساسي على التسوية السياسية وإعادة بناء البلاد وعودة اللاجئين.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

ملحن مصرى شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

التعليم : إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمليون وربع طالب.. قريبا

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك

أبو سنيدة في الصورة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض عودته للزمالك

ما السور المستحب قراءتها في الصلوات الخمس؟ .. الإفتاء تجيب

ما علاج السرحان فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات السيارة MG ٢٠١٣ ..صور

حقائق وأسرار عن أصغر وأغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض