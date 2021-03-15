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أخبار العالم

البرلمان العربي ينتفض بسبب تقارير حقوق الإنسان المسيسة ضد دول المنطقة

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:52 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا

أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أنه سيعرض على مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه المقبل تخصيص الجلسة العامة القادمة للبرلمان العربي المقرر عقدها بداية شهر ابريل 2021م، بشكل كامل لمناقشة موضوع واحد فقط وهو الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان.

 

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن عددًا من الدول العربية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لحملة اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال، منوهًا إلى أن صدور هذه التقارير في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة يكشف بجلاء عن وجود مخططات لاستهداف الدول العربية، وهو ما يستدعي وقفة عربية جادة للتعامل مع هذه الحملة البغيضة والمغرضة.

 

وأوضح رئيس البرلمان العربي أنه انطلاقًا من مسئولية البرلمان العربي في حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي، سيناقش البرلمان العربي في جلسته القادمة سبل التعامل مع هذه الحملة الممنهجة، وآليات التصدي لمحاولات بعض الدول والجهات الخارجية تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة للضغط والابتزاز بهدف التدخل في شئونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية.

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