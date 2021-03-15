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رياضة

حسم جدل الحضور الجماهيري.. سفير مصر بالكونغو يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو عن آخر استعدادات الأهلي لمواجهة فيتا كلوب غدا الثلاثاء في مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شعبان في تصريحات إذاعية أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد على تحقيق الفوز غدا على الرغم من صعوبة الظروف المحيطة بالفريق من سوء أرضية الملعب ودرجة الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن الكونغو حاليا تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة خاصة وأن المباراة تقام في تمام الثالثة عصرا، مشددا على أن التقلبات الجوية واردة ومن الممكن أن يحدث تحسن في الجو. 

وأوضح أن لاعبي الأهلي يعانون من إجهاد بدني شديد بسبب السفر ودرجات الحراراة المرتفعة، مؤكدا أن لاعبي الفريق لديهم روح قتالية لتحقيق الفوز.

وعن حضور الجماهير للمباراة أكد السفير المصري أن مسئولي فيتا كلوب اخبرهم بحضور 3000 مشجع للفريق ولكن عقب قرار الاتحاد الأفريقي " الكاف " بمنع حضور الجماهير فالجميع ملتزم به.
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