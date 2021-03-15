هل يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بـ كورونا؟ .. دراسة تكشف نتائج مذهلة

الأسبرين مسكن يومي للأوجاع والآلام، ويُعرف أيضًا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك، غالبًا ما يتوفر الأسبرين جنبًا إلى جنب مع مكونات أخرى في بعض علاجات البرد والإنفلونزا، ومن الأفضل تناول الأسبرين مع الطعام، فهذه الطريقة ستكون أقل عرضة للإصابة باضطراب في المعدة أو الألم.





ووفقا لموقع "express"، لا يُنصح به للأطفال دون سن 16 عامًا، لأنه يمكن أن يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض نادر جدًا ولكنه خطير يسمى متلازمة راي.





وفقًا لدراسة حديثة، فإن تناول حبوب الأسبرين قد يساعد في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

كشفت البيانات من أكثر من 10000 شخص تم اختبارهم بحثًا عن الفيروس بين فبراير ويونيو 2020 أن قرصًا واحدًا من الأسبرين (75 ملج) يوميًا أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بـ Covid بنسبة 29 %.





قال قائد الدراسة إيلي ماجن: "هذه الملاحظة للتأثير المفيد المحتمل لجرعات منخفضة من الأسبرين على عدوى فيروس كورونا هي ملاحظة أولية لكنها تبدو واعدة للغاية".



تم تحليل بيانات المرضى من قاعدة البيانات وكانت نسبة الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل بين الأشخاص المصابين بالفيروس مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



وأفادت الدراسة، أن 73 شخصًا ثبتت إصابتهم كانوا يتناولون الأسبرين، وهو ما يمثل واحدًا من كل 9 حالات إيجابية.

ومع ذلك فإن 16 % من الأشخاص - أي ما يعادل واحدًا من كل 6 أشخاص - ممن جاءت نتيجة اختبارهم سلبيًا كانوا يتناولون الأسبرين.



