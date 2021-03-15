ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بـ كورونا؟ .. دراسة تكشف نتائج مذهلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:02 م
هل يقلل الأسبرين
هل يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا؟
Advertisements
حياة عبد العزيز
الأسبرين مسكن يومي للأوجاع والآلام، ويُعرف أيضًا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك، غالبًا ما يتوفر الأسبرين جنبًا إلى جنب مع مكونات أخرى في بعض علاجات البرد والإنفلونزا، ومن الأفضل تناول الأسبرين مع الطعام، فهذه الطريقة ستكون أقل عرضة للإصابة باضطراب في المعدة أو الألم.

ووفقا لموقع "express"، لا يُنصح به للأطفال دون سن 16 عامًا، لأنه يمكن أن يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض نادر جدًا ولكنه خطير يسمى متلازمة راي.

وفقًا لدراسة حديثة، فإن تناول حبوب الأسبرين قد يساعد في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

كشفت البيانات من أكثر من 10000 شخص تم اختبارهم بحثًا عن الفيروس بين فبراير ويونيو 2020 أن قرصًا واحدًا من الأسبرين (75 ملج) يوميًا أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بـ Covid بنسبة 29 %.

قال قائد الدراسة إيلي ماجن: "هذه الملاحظة للتأثير المفيد المحتمل لجرعات منخفضة من الأسبرين على عدوى فيروس كورونا هي ملاحظة أولية  لكنها تبدو واعدة للغاية".

تم تحليل بيانات المرضى من قاعدة البيانات وكانت نسبة الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل بين الأشخاص المصابين بالفيروس مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وأفادت الدراسة، أن 73 شخصًا ثبتت إصابتهم كانوا يتناولون الأسبرين، وهو ما يمثل واحدًا من كل 9 حالات إيجابية.

ومع ذلك فإن 16 % من الأشخاص - أي ما يعادل واحدًا من كل 6 أشخاص - ممن جاءت نتيجة اختبارهم سلبيًا كانوا يتناولون الأسبرين.

في المتوسط ​​، كان الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أكبر من 14 عامًا، كانوا يعانون من زيادة الوزن ولكن ليس السمنة على عكس المجموعة التي لا تحتوي على الأسبرين، وأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

ووجد الباحثون أيضًا أنه في حين أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل عرضة للإصابة بالفيروس ، فإنهم يتعافون أيضًا بشكل أسرع إذا أصيبوا بـ Covid.

ينخفض ​​متوسط ​​الوقت بين أول اختبار إيجابي للمريض ونتيجته السلبية الثانية من 21.9 يومًا إلى 19.8 يومًا عندما كانوا يتناولون الأسبرين يوميًا.

كتب الباحثون: "كشفت دراسة كبيرة على الصعيد الوطني أن استخدام الأسبرين مرتبط بانخفاض احتمالية الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار COVID-19."
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: من سبق إصابتهم بكورونا محصنون

دراسة صينية.. عرض واحد يستمر 6 أشهر لمرضى كورونا بعد التعافي

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا

دراسة.. تطعيم الإنفلونزا السنوي يقلل الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا

ترشيحاتنا

العالم يواجه جائحة جديدة.. تحذير خطير من استخدام كورونا كـ سلاح إرهابي

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

فيديو جراف.. تفاصيل واقعة فتاة المترو | مارس أفعالًا فاضحة أمامها

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

تأكيدا لـ صدى البلد .. ليلى أحمد زاهر تقدم "هزر فزر" بدلًا من هنا الزاهد

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية