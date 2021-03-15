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رياضة

الزمالك يكشف حقيقة تدخل ممدوح عباس وتركي آل الشيخ في عودة كارتيرون

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:59 م
تركي آل الشيخ وكارتيرون
تركي آل الشيخ وكارتيرون
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منتصر الرفاعي
نفى المحاسب طارق حشيش المستشار المالى للزمالك ومهندس صفقة التعاقد مع  باتريس كارتيرون، ما تردد بشأن تدخل ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق أو تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، فى إعادة الديك الفرنسى للقلعة البيضاء مرة أخرى .


وقال حشيش إن عباس وتركى آل الشيخ لم يتدخلا فى صفقة التعاقد مع كارتيرون أو دفع الشرط الجزائى لباتشيكو. مشيرا إلى أن الزمالك يعانى بشدة من عدم تقدم أى رجل أعمال زملكاوى بدعمه ماليا أو معنويا وأن ما يتردد فى هذا الشأن غير صحيح .


وشدد على أن نفقات التعاقد مع كارتيرون ودفع مستحقات باتشيكو خرجت من الخزينة البيضاء .
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