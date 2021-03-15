"قواعد العشق 40" للعام الخامس على مسرح السلام

قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة مسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح أنه سوف يتم إعادة تقديم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" من إنتاج الفرقة، وذلك ابتداء من الخميس المقبل الموافق ١٨ مارس الجاري على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العينى يوميا ماعدا يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء.





يذكر أن العرض يقدم للعام الخامس، فقد تم افتتاحه عام ٢٠١٧ ، و شهد اقبالا جماهيريا لافتا خلال ليالي عرضه، حيث كان العرض الأعلى ايرادات لعام ٢٠١٧ فتخطت إيراداته المليون جنيه، و عبر السنوات الاربعه الماضية اقترب ايراداته من المليون الثانية ، قُدم العرض بمحافظات القاهرة ، الفيوم، الإسكندرية، و مدينة الأقصر، و مسرح القبة بجامعة القاهرة ، إضافة إلي عرضه خارج مصر بمملكة البحرين.





"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، فكري سليم، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، دينا أحمد، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، و العرض من إخراج عادل حسان.