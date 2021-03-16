أتكاسل عن الصلاة وقراءة القرآن بعد أن كنت مواظبا فماذا أفعل ؟ .. أزهري يجيب

التكاسل عن العبادة مشكلة تواجه الكثير منا ، فقد تنتظم لفترة في الصلاة وقراءة القرآن الكريم والصدقة والصوم ، ثم يصيبك الفتور فتجد نفسك متكاسلا عن الصلاة او تصليها بشق الأنفس وتترك السنن القبلية والبعدية وقد تترك الورد اليومي من القرآن لأيام ، كل ذلك الأمور اكد العلماء أنها من عمل الشيطان وعدم التجديد في طريقة أداء العبادة .





وفي هذا السياق ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه : ينتابني من وقت لآخر مشكلة وهي البعد عن الله بالتكاسل عن الصلاة وعدم قراءة القرآن فقد أصلي الفرض متاخرا عن وقته .. فماذا أفعل؟





الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر أكد ان القلب السليم هو القلب المملوء بالإيمان وحب الله والقرآن أما القلب الكاره الذي يبغض عبادة الله ولا يقرب القرآن فهو قلب بغيض يحتاج الى تحصين، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هناك عدة أمور يمكن أن نحصن بها القلوب.





وأضاف خلال فيديو مسجل له ، أن القلب يجب أن يكون مملوءا بالإيمان، لأن القلب الفارغ يكون عرضة لأمراض القلوب، لافتا إلى أن هجر القرآن يجعل القلب دائما في حالة خمول مع الله ولذا يجب المواظبة على الطاعات حتى لا تصدأ القلوب .





كيف أشعر برضا الله عني؟





الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن الإنسان حتى يستشعر رضا الله عليه، فعليه عندما يستغفر الله أن يكون متيقنا أنه يغفر له ذنوبه لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".





وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال: "كيف أستشعر رضا الله عليا وغفرانه لذنوبي؟"، أن من يفعل ذنبًا فعليه أن يستغفر الله ويكون متيقنًا أن الله يغفر الذنوب جميعًا لقوله تعالى {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ الله ۚ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}، مُشيرًا الى أن الأمر يحتاج اليقين بأن الله يغفر الذنوب وأن الذنب مهما تعاظم فلن يعظم على الله تعالى الغفار.





وأشار إلى أنه لما استغفر سيدنا موسى عليه السلام قبل أن يوحى إليه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لى فغفر له فعلم أن الله غفر له وذلك بحسن ظنه بالله، والمغفرة هنا لا على المعصية ولكنها أدب مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي لا يتصور أن يصدر منهم خطأ أو معصية لأنهم معصومون إنما ينطقون عن الحق سبحانه وتعالى.



