كاف لـ الزمالك: ممنوع حضور الجماهير في مباراة الترجي

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برفض حضور الجماهير فى مباراة الغد أمام الترجي التونسي.





ويلتقي الزمالك، الترجي في المباراة المقرر لها غدًا، الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





جاء ذلك رغم وجود موافقة سابقة من "كاف" لحضور الجماهير، ولكن تم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة بسبب قرار المكتب التنفيذي للكاف خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.





وحاول مسئولو الزمالك إثناء الكاف عن قراره دون جدوى.