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اقتصاد

اقتصاد السعودية| إطلاق مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية والضريبية على الشحنات المستوردة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:00 ص
لوجسيستيات وجمارك
لوجسيستيات وجمارك
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قسم الاقتصاد
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، عن مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على الشحنات المستوردة من خلال شركات نقل الطرود الدولية المرخصة لمدة 21 يومًا، وذلك في إطار تعاون جميع الجهات المعنية لتمكين الشركات المقدمة للخدمة وتحفيز المزيد من الاستثمار في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بالمملكة.

وتجسد هذه المبادرة تعاون الجهات المعنية في اتخاذ جميع ما يصب في مصلحة القطاع من إجراءات، ودعم الشركات المقدمة في الخدمة من خلال إتاحة الدفع اللاحق لهذه الرسوم المستحقة على الشحنات المستوردة.

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كما تستهدف هذه المبادرة تيسير الإجراءات التنظيمية للقطاع، لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بالمملكة، وتحفيز دخول الشركات الجديدة في السوق تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في جعلها منصة لوجستية عالمية رائدة.

وتأتي هذه المبادرة نتيجةً دراسة الوضع الراهن لسوق الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة، وقياس احتياجاته، ورصد التحديات التي تواجه الشركات المقدمة للخدمة، وتقديم الحلول التي من شأنها تذليل هذه الصعوبات، بما يسهم في تعزيز التدفقات المالية لدى الشركات، ومن ثم النهوض بإدارة عملياتها وبجودة الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي.

وأكدت الجهات الثلاث المعنية بهذه المبادرة أنها تعدّ سارية النفاذ لجميع الشركات البريدية اللوجستية المرخصة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المؤجلة سيكون وفقًا لإجراءات التحصيل المعمول بها نظامًا لدى الهيئة العامة للجمارك.
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