رعب كورونا يعود من جديد.. طوارئ في إيطاليا وأوربا

عاد الإيطاليون إلى قيود الإغلاق وألغيت خطط الملايين لعيد الفصح مرة أخرى، حيث يكافح القادة لوقف موجة ثالثة من إصابات كوفيد -19 التي تهدد بالسيطرة على أوروبا بعد عام واحد من بدء الوباء، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن).





في مشاهد مشابهة بشكل مخيف لما حدث في (مارس) الماضي - عندما أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تقيد حركة الناس مع تفشي فيروس كورونا - مُنع المواطنون من السفر بين المناطق اعتبارًا من اليوم الاثنين وقيل لهم إن الأمة بأكملها ستُعتبر "منطقة حمراء" خلال عطلة عيد الفصح.





وكان رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي قد قال إن القواعد ضرورية لأننا "للأسف نواجه موجة جديدة من الإصابات" ، وهي حقيقة قاتمة بعد 12 شهرًا من البؤس الوبائي.





تعني القيود أنه مرة أخرى، لا يستطيع العديد من الإيطاليين الاحتفال بعيد الفصح مع عائلاتهم.





اعترف دراجي يوم الجمعة الماضي ، عندما أقرت هذه الإجراءات من قبل مجلس الوزراء ، "إنني أدرك أن إجراءات اليوم سيكون لها عواقب على تعليم الأطفال والاقتصاد وكذلك على الحالة النفسية لنا جميعًا".





ووفقًا لسي إن إن، فإن الصورة قاتمة بالمثل في جميع أنحاء أوروبا ، حيث تسعى العديد من الدول جاهدة للاستجابة لتزايد الإصابات.





يوم الاثنين ، سجلت ألمانيا زيادة أخرى في الحالات.





وفي فرنسا ، ارتفع عدد حالات الاستشفاء مرة أخرى - وأصبح الوضع صارخًا للغاية في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث بدأ القادة في إجلاء حوالي 100 مريض Covid-19 من المنطقة ، مشيرين إلى الضغط المتزايد على المستشفيات.



