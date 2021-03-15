ست الحبايب .. كيف يكون عيد الأم أون لاين هذا العام؟





وإيمانا منها بالدور الذي تلعبه المرأة المصرية على مر العصور، أعلنت المنصة تدشينها حملة "ست الحبايب" والتي بدأت منذ الثامن من مارس وتستمر حتى 21 مارس الحالي بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية والمحلية تكريما لكل الأمهات من خلال طرح عدد من المنتجات والسلع بخصومات كبيرة تصل إلى 60%.





تتضمن الحملة خصومات على كل مستلزمات المرأة المصرية سواء مستحضرات التجميل أو الهواتف الذكية أو الشنط الجلدية والأحذية وكذلك مستلزمات المطبخ والمنزل.





وعلاوة على الخصومات والتخفيضات تقدم المنصة أيضا خدمة تقسيط المشتريات بدون فوائد من خلال عدد من البنوك منهم بنك مصر.





"مهما قدمنا لن نستطيع الوفاء بحقوق أمهاتنا علينا" هذا ما أكده المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر، مشيرا إلى الحرص سنويا على طرح عدد من العروض والخصومات عبر منصتها الإلكترونية لتشجيع الأبناء على شراء هدايا لأمهاتهم باعتبارهن يمثلن أكثر من نصف المجتمع وهم عماد المجتمع والأسرة.

تحت شعار "ست الحبايب" تواصل واحدة من اكبر منصات التجارة الإلكترونية احتفالاتها بالمرأة المصرية من خلال عروض عيد الأم الذي يوافق 21 مارس الجاري.