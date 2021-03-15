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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:16 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق وجماهير فريق الاهلي في تمام الساعة الثالثة عصر غد نحو الكونغو لمتابعة مباراة الفريق امام فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا.
 

وواجه الاهلي نظيره فيتا كلوب من قبل عدة مرات حيث التقي به موسم 2019 في مباراة دور المجموعات وحقق الفريق الأحمر الفوز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول.


بينما هزم الأهلي في المباراة الثانية التي أقيمت في كينشاسا بهدف نظيف.


ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط  بينما يحتل  فيتا كلوب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بفارق عدد الاهداف والمريخ السوداني في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.


ويسعى فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على الرغم من صعوبة الاجواء نظرا لارتفاع درجة الحراراة وسوء ارضية الملعب.
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