بالأسماء.. تعيين 20 من مستشاري النيابة الإدارية الشباب مديري نيابات بالمحافظات

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لـ٢٠ نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.





وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية إن القرار يأتي إيمانًا بتفعيل دور الشباب ودعمه وتمكينه من تولي المناصب القيادية في النيابة الإدارية.





وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على قدرة الشباب في تطوير العمل بالنيابات واكتسابهم الخبرات اللازمة ممن سبقوهم من شيوخ الهيئة وبما ينعكس على حسن أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون.





وشمل القرار تعيين كل من الوكلاء العموم الأول: المستشارون أمير إبراهيم محمد مراد و أسامة خليل محمد عبد الرحمن و ماهر ملاك معوض يعقوب فياض عبد رب النبي و طارق فكري محمد غالي و علي شحاتة محمد علي و طلعت رشاد محمود علي و صلاح محمد عبد الكريم الوكيل و إسلام حسن محمد نمر و وليد السيد علوان محمد و أحمد محمد قاسم الملطاوي و مصطفى فؤاد عبد الكريم المتولي.



