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أخبار البلد

انفوجراف.. مستويات تاريخية لتمثيل المرأة في البرلمان المصرى

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:10 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا بعنوان "مستويات تاريخية".. لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري 2020".

استعرض الإنفوجراف تطور تمثيل المرأة في البرلمان المصري وفقًا لنظام الكوتا منذ اعتماده عام 1956، لتسجل مصر زيادة بنسبة 11.3% في عضوية المرأة في مجلس النواب في 2020، مقارنة ببرلمان 2015 والذي شهد تمثيلا للمرأة بنسبة 14.9%.

واحتلت مصر المركز الـ 16 عالميًّا، والأول عربيًّا في تمثيل المرأة في مجلس النواب عام 2020. وعالميًّا؛ جاءت نيوزيلندا وبوليفيا وصربيا كأعلى 3 دول في تمثيل النساء في مجلس النواب لعام 2020. وجاءت مصر من بين 57 دولة أجرت انتخابات تشريعية خلال عام 2020، ومن 25 دولة نجحت في تطبيق حصصًا قانونية -كوتا-. وقد تمكن البرلمان المصري من تحسين نظام الحصص الانتخابية لديه بنظام الكوتا، حتى وصف "الاتحاد البرلماني الدولي" نسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري في 2020 "بالمستويات التاريخية".

وشغلت النساء 148 مقعدًا من إجمالي 564 مقعدًا في مجلس النواب المصري بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في مصر في مجلس النواب إلى 26.2%، و13.3% في مجلس الشيوخ في 2020. وقد أشاد "الاتحاد البرلماني الدولي" بالتجربة المصرية في تطبيقها التدريجي لنظام "الكوتا" -نظام الحصص القانونية للانتخابات-، الأمر الذي يساعد في تحقيق تمثيل مقبول وحقيقي للمرأة في البرلمان.
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