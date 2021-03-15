متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

ووفقا لموقع "express"، عادة ما يكون فقدان الوزن دون بذل مجهود ناتجًا عن الإجهاد الحاد أو المزمن،ولكن أ حد الأمراض المرتبطة بفقدان الوزن غير المبرر هو مرض السكري.





ويحتوي مرض السكري على عدة أشكال مختلفة، بما في ذلك النوع الأول والثاني، و يمكن للمهنيين الصحيين المساعدة من خلال التدخل الصحيح، ولكن يجب على الأشخاص تحديد الأعراض أولًا.





يميل كل نوع من أنواع مرض السكري إلى الظهور بأعراض متشابهة، والتي قد تزداد سوءً بمرور الوقت.