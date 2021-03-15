محافظ المنيا يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، والذي يضم أثاث وموبيليا، وعدد من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتي 31 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.





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وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض ، في ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية ، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات لدورها الهام في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

وأكد المحافظ على أهمية التوسع في تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلي أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.

وفي سياق آخر، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات الواردة من وزارة التخطيط بشأن خطة 2021 - 2022.





شدد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذها، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات والجهات المعنية، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال علي أرض الواقع، مؤكدًا علي ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين، ومشددا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، و مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.