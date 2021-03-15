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أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة الصحة لمتابعة مشروعات حياة كريمة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:20 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" فى القطاع الصحى.

وكان استعراض اجتماع سابق موقف التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية، والإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وتوفير استثمارات كافية للانتهاء من المشروعات ذات نسب الانجاز الأعلى لسرعة دخولها الخدمة، وكذلك التوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية لتحقيق العدالة المكانية المُتزنة، فضلا عن تكثيف تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، وتكثيف الاهتمام ببرامج صحة المرأة المصرية، واستكمال المستشفيات التي ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستكمال تنفيذ مشروعات المستشفيات الجاري تنفيذها بمراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 14 مستشفى بعدد 6 محافظات، وتكثيف تغطية الخدمات الطبية المتنقلة بمحافظات الجمهورية ودعم توفير الخدمات الطبية البديلة ضمن المبادرة الرئاسية لتكثيف العيادات الطبية المتنقلة، فضلًا عن استكمال المشروع القومي للمستشفيات النموذجية في 7 محافظات، واستكمال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في  6 مراكز بالمحافظات.
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