رئيس الوزراء يلتقي وزيرة الصحة لمتابعة مشروعات حياة كريمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" فى القطاع الصحى.





وكان استعراض اجتماع سابق موقف التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية، والإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وتوفير استثمارات كافية للانتهاء من المشروعات ذات نسب الانجاز الأعلى لسرعة دخولها الخدمة، وكذلك التوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية لتحقيق العدالة المكانية المُتزنة، فضلا عن تكثيف تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، وتكثيف الاهتمام ببرامج صحة المرأة المصرية، واستكمال المستشفيات التي ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



