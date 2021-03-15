دراسة: جرعتان من لقاح كورونا يوفران الحماية ضد الفيروس

تشير الأبحاث إلى أن جرعتين من لقاح فيروس كورونا من شركة Pfizer أو AstraZeneca توفران نفس الحماية ضد المرض.





كشفت دراسة أجريت على 13000 من العاملين الصحيين في إنجلترا عن عدم إصابة أي شخص من الذين تلقوا الطعنات بأعراض مرضية في الأسبوعين التاليين للجرعة المنشطة من اللقاح.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، هذا مقارنة بنسبة 2 في المائة من الناجين من Covid الذين أصيبوا بالفيروس بعد التعافي من عدوى سابقة، وكان حجم العينة صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الجزم بأن اللقاحات أعطت حماية أكبر من المرض السابق.





وقال باحثو جامعة أكسفورد الذين أجروا البحث إن النتائج تنطبق على نوع كينت الأكثر عدوى وربما الأكثر فتكًا.





ووجدوا أيضًا أن جرعة واحدة من اللقاحين قللت من عدد المصابين بأعراض المرض بنسبة 67٪، وقالوا إن هذه النتيجة تسلط الضوء على أن العاملين في مجال الرعاية الصحية "يجب أن يأخذوا اللقاحات الثانية بمجرد توفرها".



