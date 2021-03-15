كفر الشيخ تتلقى 116 ألف طلب تصالح بقيمة 522 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الاثنين، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، بلغت 116 ألفًا و674 طلب تصالح، بقيمة 522 مليونًا و402 ألف جنيه.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الحالي، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.





وأشار المحافظ، إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وتابع، نستقبل الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.



