لأول مرة .. سوزوكي تعرض سيارتها بالينو 2021 باحتفالية الأفضل

يستعد وكيل شركة سوزوكي العالمية لصناعة السيارات في مصر بعرض السيارة طراز بالينو موديل 2021 لأول مرة أمام الصحافة ورجال الصناعة والتجارة بقطاع السيارات المصري ، خلال احتفالية الأفضل لهذا العام.





وقال محمد يونس المدير التنفيذي للشركة الوكيل للعلامة التجارية سوزوكي في مصر ، بأن الشركة وجدت الفرصة الأكبر من خلال احتفالية (الأفضل – car of the year Egypt) 2021 التي انطلقت اليوم الإثنين 15 مارس ... لتقديم أحدث سيارات شركة سوزوكي بالسوق المصرية بالينو .





وأضاف يونس أن السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 من المتوقع لها أن تخوض المنافسة بقوة ضمن فئة الهاتشبك العائلية المتوسطة بالسوق المصرية خلال الأيام المقبلة.





هذا وتأتى السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر ، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 95 حصان وعزم دوران يبلغ 139 ن.م. / 4200 د.د. ومجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.





وتضم سوزوكي بالينو 2021 الجديدة مع مجموعة من عوامل السلامة الرئيسية الهامة في فئتها شأن ABS ، EBD ، BA ، كما يتوافر لها مجموعة من التجهيزات المتطورة بمقصورة ركابها.





أما عن أسعار السيارة سوزوكي بالينو 2021 الجديدة فقد أشارت التصريحات المبدئية لإدارة مبيعات الشركة إلى أن السيارة سوف تقدم بفئة واحدة وبسعر 254 ألف جنيه.