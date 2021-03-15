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سيارات

رسميا .. فورد تشارك بالجيل الأحدث من فوكاس في احتفالية الأفضل

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شارك الوكيل المحلى المصري لشركة فورد العالمية لصناعة السيارات بمفاجآت متميزة في احتفالية (الأفضل – Car of the year Egypt) 2021 ، والتي انطلقت اليوم، حيث قدمت سيارتها الأحدث بالسوق فورد فوكاس.


وقالت فورد في بيان لها إن هذا التقديم للسيارة فورد فوكاس يعتبر هو الأول المادي (Physical)  للسيارة رسميًا لجمهور الصحافة والإعلام وكذلك رجال الصناعة والتجارة بقطاع السيارات في مصر.


من جانبه أشار طارق عبد اللطيف المدير الإقليمي لـ فورد في مصر، قائلًا: " إن إيماننا بأهمية احتفالية كبيرة مثل (الأفضل – Car of the year Egypt) السنوية والتي أثبتت وجودها على الساحة خلال السنوات الماضية ، هو الأمر الذى شجعنا على المشاركة ورعاية الحدث ، علاوة على اهتمامنا الإيجابي بعرض جديدة فورد فوكاس ليكون أول عرض رسمي لها بعد تقديمها عبر العرض الإليكتروني لجمهور الصحافة والمهتمين بالسوق.


وأضاف عبد اللطيف أن عرض السيارة فورد فوكاس يعتبر تأكيدنا على النجاح السريع الذى لمسناه من محبى سيارات فورد بتحقيق قوائم حجز ممتدة لتلبية طلبات شراء فوكاس الجديدة موديل 2021 في مصر.


وتأتى فوكاس الجديدة ضمن خمسة فئات كما تم تجهيزها بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ، وقادر على استخراج طاقة حصانيه تبلغ 120 حصان ، فيما يستطيع هذا المحرك الوصول لأقصى عزم له يبلغ 151 نيوتن . متر.


كما تأتى السيارة مع مجموعة ممتدة من  وسائل السلامة ، علاوة على مجموعة كبيرة من  التجهيزات الفاخرة في فئتها والتي تؤكد على ارتفاع مستوى السيارة مقارنة بالجيل السابق .


وتم دعم السيارة فورد فوكاس موديل 2021 بزيادة مقاييس جسم السيارة لتؤكد المزيد من تناسبها مع العائلات المتوسطة بخلاف محبيها من الشباب.

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