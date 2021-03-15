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سيارات

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تنتشر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية طرق بيع السيارات القديمة والنادرة، بالمزادات الإلكترونية، والتى من الممكن أن يباع بها سيارات تبلغ من العمر 100 عام ، بأرقام متفاوتة.


ومؤخرا تم عقد مزاد بيع لسيارة BMW 540i موديل 1995 على موقع bringatrailer الأمريكي الشهير لعقد المزادات العلنية ، والتي تصل مدته إلى أسبوع أو أكثر من ذلك عبر الإنترنت.


ولوحظ خلال عقد المزاد ان السيارة BMW 540i ، لم يتقدم للحصول عليها إلا شخصين، لذلك لم يرتفع ثمن فتح المزاد حتى الآن الى 1000 دولار، أي إذا استمر المزاد حتى انتهاء مدته الزمنية لذلك ستكون السيارة بهذا الثمن أي بقرابة 15 ألف جنيه مصري .


وفى إعلان المزاد عن السيارةBMW 540i ، يقول إنها كانت تقيم مع صاحبها في أوهايو وفلوريدا وماريلاند قبل أن يشتريها البائع وينتقل إلى واشنطن العاصمة في ديسمبر 2015.


بينما تقدر المسافة إلى قطعتها السيارةBMW 540i ، منذ أن تم شراؤها 151 الف ميل ، ولم تتعرض لأي حوادث على الإطلاق.     

      

والجدير بالذكر أن السيارةBMW 540i  موديل عام 1995 تأتى بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مقترن بناقل حركة يدوي من ست سرعات ، يتم دهانها باللون الفضي القطبي فوق الجلد الأسود.


وتشمل ميزات المصنع نظام تعليق M Sport وفتحة سقف ومقاعد رياضية أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا وتكييف الهواء والتحكم في السرعة وجهاز كمبيوتر على متن الطائرة ، بينما تتكون التعديلات من مخمدات Koni ونوابض خفض Eibach ووحدة رأس Pioneer Bluetooth CD .

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه
شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه
شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه
شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه
شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه
شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه
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