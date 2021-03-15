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محافظات

معرض الغرفة التجارية لسيدات الأعمال.. محافظ الإسماعيلية: ندعم المرأة العاملة بشتى الطرق

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم.

وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة والغرفة التجارية ومؤسسات الدولة تقف بقوة لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية للعمل علي زيادتها وتشجيع الشباب علي العمل بها وخاصة المرأة.

وافتتح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، اليوم الأثنين، المعرض السابع عشر للغرفة التجارية ومجلس سيدات الأعمال بمقر نادي الشجرة بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية لعمل دورات تدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة لإثقال الشباب بالمهارات التي تساعدهم في زيادة مشروعاتهم.

وقال بشارة إن الدورات التدريبية سترفع من قدرات الشباب خاصة في الصناعات اليدوية كأعمال الخرز والكروشيه والتطريز.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المعارض الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأعداد وإقبال من عارضين جدد يقتحمون سوق المشروعات الصغيرة مؤكدا " لن نتركهم وسندعمهم ونوفر لهم كل وسائل الدعم ومختلف المعارض لتسويق منتجاتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع وخاصة الشباب والسيدات المبتدئين".


معرض الغرفة التجارية لسيدات الأعمال.. محافظ الإسماعيلية: ندعم المرأة العاملة بشتى الطرق
معرض الغرفة التجارية لسيدات الأعمال.. محافظ الإسماعيلية: ندعم المرأة العاملة بشتى الطرق
معرض الغرفة التجارية لسيدات الأعمال.. محافظ الإسماعيلية: ندعم المرأة العاملة بشتى الطرق
معرض الغرفة التجارية لسيدات الأعمال.. محافظ الإسماعيلية: ندعم المرأة العاملة بشتى الطرق
معرض الغرفة التجارية لسيدات الأعمال.. محافظ الإسماعيلية: ندعم المرأة العاملة بشتى الطرق
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