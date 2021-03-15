صندوق النقد الدولي يحذر من موجة إفلاس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إنه نظرًا لأن جائحة كورونا - كوفيد 19 تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإفلاس، فمن المرجح أن تترسخ حصتها في السوق من قبل الشركات الكبيرة، ما يزيد من قوة سوق الشركات وتضيق المنافسة.









أاضاف صندوق النقد الدولي في تقرير عن القوة السوقية للشركات والسياسة ذات الصلة أن "التحليل على مستوى الشركات باستخدام بيانات Orbis، والذي يتضمن الشركات المدرجة والخاصة، يشير إلى أن موجة الإفلاس التي يقودها الوباء ستؤدي إلى زيادة تركيز الصناعة والقوة السوقية.









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وقد ترتفع حصة الشركات الأربع الكبرى في إجمالي مبيعات أكبر 20 شركة داخل قطاع محدد بدقة بنسبة 4 في المائة - إلى 60 في المائة - نتيجة للوباء "إذا تمت إعادة تخصيص مبيعات الشركات المفلسة لتصبح رائدة الشركات في قطاعها، وفقا لما أكده صندوق النقد الدولي.









وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "التحول المدفوع بالوباء إلى الأنشطة عبر الإنترنت يفيد أيضًا شركات التكنولوجيا الكبيرة، ما قد يعزز تركيز السوق في صناعاتها".









وفي ضوء ذلك، يجب أن تكون السلطات التنظيمية يقظة بشكل خاص في مراقبة الاندماج لأن مثل هذه القرارات قد تكون ضارة في المستقبل، وفقًا للمنظمة.









وتابع صندوق النقد الدولي في يناير، أن الاقتصاد العالمي عانى من ضغوط غير مسبوقة العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وتقلص بنحو 3.5٪.









وكان قطاع الضيافة وشركات نقل الركاب وقطاع النفط والغاز الأكثر تضررا في ضوء إجراءات الإغلاق.