مصاب بكورونا يتوفى 10 مرات في ليلة واحدة.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان شاب روسي يُتوفى 10 مرات في ليلة واحدة.





وأوضح التقرير أن هناك حادثة نادرة وغربية سببها حمام ساخن لشاب روسي يتوفى سريريا 10 مرات ويعود للحياة.





وأشار التقرير إلى أن "أنطون ديموف"، 30 عاما، مصاب بفيروس كورونا، استحم بالماء الساخن، فأصيب بتجلط دموي في جسده، وتم نقله إلى المستشفى، وخلال 12 ساعة توقف قلبه 10 مرات، وتوقع الأطباء أنه سيموت لكنه عاد للحياة، وبعد استقرار حالته أدخل "ديموف"، في غيبوبة صناعية ثم أفاق منها سليما معافيا".





وقال "أنطون ديموف"،: "عندما استيقظت أخرجوا الأنبوبة، تمكنت أخيرا من النطق والكلام، سمعت صوتي وشعرت بارتياح كبير".





وتابع التقرير أن "أولغا ناغورنايا"، أخصائية التخدير والإنعاش، قالت: "تم استقبال المريض وهو يعاني من فشل تنفسي حاد، وظهرت عليه علامات الانصمام الرئوي، ثم تعرض للسكتة القلبية، لكن تم استعادة نشاط القلب".



