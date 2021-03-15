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توك شو

التنمية المحلية تكشف أبرز شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:46 م
التنمية المحلية
التنمية المحلية
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هاني حسين
قال خالد قاسم  مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن  مبادرة صوتك مسموع تتلقى العديد من شكاوى المواطنين وفي مقدمتها الشكاوى الخاصة بالقمامة والتي شغلت 56% من إجمالي الشكاوى في شهر فبراير ويليها شكاوى الإشغالات بنسبة 35%، ثم يليها شكاوى مخلفات البناء بنسبة 4% ويليها التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي": "أن هناك رقما مخصصا وهو 01150606783 واتساب من اجل استقبال شكاوى المواطنين ".

وأكمل خالد قاسم: " كل المحافظات ترسل  شكاوى ولكن هناك درجة استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وبشكل دوري يتم ترتيب المحافظات ودرجة الاستجابة لـ الشكاوى".

 ولفت خالد قاسم إلى أن الغرفة المركزية لمبادرة صوتك مسموع تتعاون مع 27 غرفة أخرى في المحافظات لفحص الشكاوى والعمل على حلها  بشكل سريع.

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