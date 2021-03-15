رئيس اللجنة الأوليمبية لصدى البلد: تعديلات القانون فى 3 بنود فقط وانتخابات الاتحادات قبل الأندية.. ولا لعودة بند الـ 8 سنوات.. ونتوقع تأهل 125 بطلا للأوليمبياد

كشف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن تعديلات قانون الرياضية الجديد ستتم وفقا لبرتوكول تم توقيعه بين الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وشخصى ممثلا للجنة الأوليمبية وفى 3 بنود فقط.





وقال حطب فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الاتفاق نص فى البند الأول على تحديد علاقة الوزارة واللجنة الأولمبية مع الأندية فيما يتعلق بوضع لوائحها الداخلية الصادرة من جمعياتها العمومية.. وفى البند الثانى تعديلات فى الاستثمار وترك الأمر للوزير لاتخاذ ما يراه فى هذا الجانب والبند الثالث يتعلق ببعض التعديلات فى مركز التسوية والتحكيم.







وأشار رئيس اللجنة الأوليمبية إلى أن هناك مقترحا بتشكيل مجلس أمناء لمركز التسوية والتحكيم يكون مسئولا عن الأمور القانونية والفنية تحت مظلة مجلس الإدارة.







وشدد على أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 معتمد من اللجنة الأوليمبية الدولية ويتسق مع المعايير والأعراف الدولية وسبق وأرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية برقية شكر للرئيس السيسى لخروج هذا القانون للنور متسقا مع الدستور المصري واللوائح الدولية وبالتالى من غير المنطقى العبث به والالتفاف للوراء بالحديث عن عودة بند الـ 8 سنوات وإلغاء ارادة الجمعيات العمومية التى قام على فلسفتها القانون بمنحها الحق فى تقرير مصير مجالس إداراتها سواء أندية أو اتحادات رياضية.







وقال حطب إن الانتخابات المقبلة ستكون عقب انتهاء السنة المالية حيث يحق الدعوة للجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات فى الفترة من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر المقبلين .. بمعنى أنه يحق الدعوة للانتخابات فى 31 أكتوبر وأجرائها فى 15 ديسمبر .. وأن انتخابات الاتحادات ستكون عقب انتهاء الدورة الأوليمبية بطوكيو وسابقة على انتخابات الأندية لأنه من غير المنطقى إلا يختار مجلس إدارة نادى ظل فى موقعه 4 سنوات أعضاء الاتحادات الذين عمل معهم على مدار هذه الفترة ويستطيع تقيمهم.







وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية: راهنت وكسبت الرهان حول موعد اجراء الانتخابات بعد إشكالية اتحاد الكرة وانتصرت الدولة المصرية فى النهاية ممثلة فى القانون الذى لا يستطيع أى اتحاد دولى خرقه.







وعن التجهيز لأولمبياد طوكيو ..كشف حطب أن التجهيز للأوليمبياد مستمر ولكن ظروف كورونا أثرت بالسلب على برنامج الإعداد والمعسكرات الخارجية وأن المتوقع تأهلهم 125 لاعبا وأن البعثة لن تزيد عن 200 فرد خاصة مع إصرار اليابان على عدم إقامتها دون جماهير، مشيرا إلى أنه لا يعد بتحقيق ميداليات فى مثل هذه الظروف الصعبة.





وعن أزمة هشام نصر رئيس اتحاد اليد .. قال إن نصر أخطأ والدولة واللجنة الأوليمبية خارج هذه الأزمة لأنها شخصية بين رئيس الإتحاد المصري والاتحاد الدولى ويحق له اللجوء للجنة الانضباط بالاتحاد الدولى وكذلك المحكمة الرياضية للتظلم على القرار.