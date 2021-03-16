بعد عودة التعليم الهجين.. الجامعة الأمريكية تكشف عن الأنشطة المتاحة ونظام الحضور وتلقي المقررات.. والمتحدث الرسمي: نسعى للحفاظ على صحة الطلاب

بعد عودة التعليم "الهجين" .. الجامعة الأمريكية توضح نظام الحضور



المتحدث باسم الجامعة الأمريكية: ندوة يوم 5 أبريل بعنوان "جامعتي الآمنة" لمواجهة التحرش

الجامعة الأمريكية تكشف لـ"صدى البلد" عن الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب









بعد انطلاق فصل الربيع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعودة التعليم "الهجين" بها خلال هذا الفصل عقب إجرائه الشهر الماضي بنظام التعليم الإلكتروني، يتساءل الطلاب عن الأنشطة الطلابية المتاحة لهم خلال هذا الفصل، والأنشطة التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.









وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" الأنشطة المتاحة حاليا بالجامعة ونظام الحضور وكيفية تلقي المقررات الدراسية.









وقالت رحاب الدمياطي، المتحدث باسم الجامعة الأمريكية، إن فصل الربيع بالجامعة يقام بطريقة التعليم "الهجين" على عكس الشهر الماضي، والذي تم إجراؤه كاملا بنظام "الأونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية.









وأضافت "الدمياطي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك العديد من المقررات التي يتلقاها الطلاب "أونلاين" والبعض الآخر يتم طرحه للطلاب حضوريا في مقر الجامعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، حيث يتم الكشف على درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم مقر الجامعة ومنع التجمعات بينهم.









وأوضحت أنه يتم تقسيم الطلاب عند الحضور بمقر الجامعة لمجموعات منعا للتجمعات والتكدسات بينهم داخل قاعات الحضور ومراعاة للتباعد الاجتماعي.









ولفتت إلى أن المقررات التي يتلقاها الطلاب حضوريا في مقر الجامعة سيتم إجراء الامتحانات الخاصة بها حضوريا بمقر الجامعة سواء "الميد تيرم" أو نهاية الفصل.









وأكدت أن الجامعة تراعي جميع التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة، ولا توجد أعداد كبيرة بالنسبة للأجزاء التي يتم طرحها حضوريا، ولا يتم السماح لأي طالب بالدخول للحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة، ووجود فحص لكل طالب قبل الدخول، وقياس درجة الحرارة.









وأشارت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن هناك حالة ترقب للظروف الصحية التي نشهدها، حيث إنه في حال حدوث أي ظروف صحية طارئة، يتم الرجوع للتعلم الإلكتروني، فصحة الطلاب تأتي في المقام الأول.









وكشفت عن الأنشطة الطلابية المتاحة حاليا بالجامعة، بعد تطبيق نظام التعليم "الهجين" خلال فصل الربيع.









وأوضحت أن الأنشطة موجودة ولكن بحدود وشروط، حيث تقتصر حاليا على الأنشطة الفردية مثل المسرحيات والأوركسترا والأنشطة الفردية وتكون متاحة لمنتسبي الجامعة فقط مع وجود أعداد معينة، سواء للمشاركة أو الحضور منعا للتجمعات، كما أنها تكون متاحة للجميع على "الإنترنت".









وقالت إن مثل هذه الأنشطة يكون الحضور مقتصرا فيها على منتسبي الجامعة، على أن يتم إتاحتها للجميع من خلال تسجيلها وبثها على الإنترنت، للراغبين في المشاركة فيها أو حضورها، لافتة إلى أن الأنشطة الجماعية مثل دورات كرة القدم والسلة وغيرها متوقفة حتى الآن، فالجامعة تسعى للحفاظ على سلامة منتسبيها.









وأضافت أن هناك العديد من الأنشطة الفردية مثل البرنامج الموسيقي، وسيكون هناك سلسلة خاصة بفصل الربيع بالجامعة، حيث يكون الحضور فيها مقتصرا على منتسبي الجامعة بأعداد محدودة، وتكون متاحة للجميع "أونلاين" من خلال الإنترنت، حيث سيتم إطلاقها في مؤتمر يوم 22 من شهر مارس الجاري، وقد بدأت هذه السلسة منذ أول الشهر الجاري.









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ونوهت إلى أن هناك ندوة بالجامعة سيتم انعقادها يوم 5 من شهر أبريل القادم بعنوان "جامعتي الآمنة"، وسيشارك فيها العديد من الطلاب وخريجي الجامعة من الممثلين وغيرهم.









وأوضحت أن هذه الندوة ستكون عن التحرش الجنسي، وكيفية الحفاظ على الحرم الجامعي منه، وذلك بحضور عدد من الممثلين من خريجي الجامعة، يسرا اللوزي وأحمد خالد صالح، حيث سيتم انعقادها بأعداد محددة وسط إجراءات احترازية مشددة.









وأكدت "الدمياطي" أن هناك العديد من الجامعات المصرية المشاركة فيه مثل جامعة القاهرة، والعديد من الجامعات الأجنبية أيضا، إضافة إلى حضور اتحاد الطلاب بالجامعة والطلاب والخريجين.