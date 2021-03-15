الإيطاليون يعودون للأيام السوداء.. الأوروبيون يشتكون من الوباء في موجته الثالثة.. والإغلاق الكامل سلاح أوروبا في محاربة كوفيد القاتل

-أزمة توقف توزيع لقاح أسترازينيكا .. فهل هي مفتعلة؟

-أسترازينكيا : لا دليل على تسبب اللقاح في مخاطر تجلط الدم

- بيانات دولية تؤكد فعالية عقار أكسفورد..ساهم في الحد من دخول المستشفيات

-تصريح خطير لوزير الصحة الفرنسي عن أعداد مصابي كورونا

-السبب الحقيقي وراء موجة كورونا الثالثة في أوروبا.. لاتبحث عن الصين هذه المرة









أوقفت السلطات الإيطالية التوزيع والتطعيم بلقاح أكسفورد- أسترازينكيا مؤقتًا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موجة من التوقف التي قررتها عدد من الدول الأوروبية للقاح، بعد مشكلات حدثت لأفراد أخذوا اللقاح.





وعاد الإيطاليون إلى قيود الإغلاق وألغيت خطط الملايين لعيد الفصح مرة أخرى، حيث يكافح القادة لوقف موجة ثشالثة من إصابات كوفيد -19 التي تهدد بالسيطرة على أوروبا بعد عام واحد من بدء الوباء، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن).





في مشاهد مشابهة بشكل مخيف لما حدث في (مارس) الماضي - عندما أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تقيد حركة الناس مع تفشي فيروس كورونا - مُنع المواطنون من السفر بين المناطق اعتبارًا من اليوم الاثنين وقيل لهم إن الأمة بأكملها ستُعتبر "منطقة حمراء" خلال عطلة عيد الفصح.





وكان رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي قد قال إن القواعد ضرورية لأننا "للأسف نواجه موجة جديدة من الإصابات" ، وهي حقيقة قاتمة بعد 12 شهرًا من البؤس الوبائي.





تعني القيود أنه مرة أخرى، لا يستطيع العديد من الإيطاليين الاحتفال بعيد الفصح مع عائلاتهم.





اعترف دراجي يوم الجمعة الماضي ، عندما أقرت هذه الإجراءات من قبل مجلس الوزراء ، "إنني أدرك أن إجراءات اليوم سيكون لها عواقب على تعليم الأطفال والاقتصاد وكذلك على الحالة النفسية لنا جميعًا".





ووفقًا لسي إن إن، فإن الصورة قاتمة بالمثل في جميع أنحاء أوروبا ، حيث تسعى العديد من الدول جاهدة للاستجابة لتزايد الإصابات.





يوم الاثنين ، سجلت ألمانيا زيادة أخرى في الحالات.





وفي فرنسا ، ارتفع عدد حالات الاستشفاء مرة أخرى - وأصبح الوضع صارخًا للغاية في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث بدأ القادة في إجلاء حوالي 100 مريض Covid-19 من المنطقة ، مشيرين إلى الضغط المتزايد على المستشفيات.





وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال يوم الأحد إن المرضى سيتم نقلهم إلى "مناطق أخرى حيث يكون الوضع في وحدات العناية المركزة أقل توترا".





ألغت المستشفيات الباريسية بالفعل العديد من العمليات الجراحية لمواجهة تفشي المرض ، حيث قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن مريض فيروس كورونا يتم إدخاله إلى وحدات العناية المركزة كل 12 دقيقة.









يبدو أن السبب الرئيسي لموجة العدوى في جميع أنحاء القارة هو متغير سلالة فيروس كورونا الأكثر عدوى التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة.





فحاليًا في فرنسا، تمثل نسب العدوى الآن 66 ٪ من الحالات، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.





تسبب هذه السلالة في إحداث فوضى في بريطانيا خلال عيد الميلاد وأوائل العام الحالي 2021، مما أدى بسرعة إلى زيادة عدد القتلى في المملكة المتحدة ، وهو الأعلى في أوروبا حيث بلغ أكثر من 125000 حالة وفاة.





ومنذ ذلك الحين ، اجتمع الإغلاق الصارم وحملة التطعيم السريعة لتقليص حالات الإصابة في المملكة المتحدة بشكل كبير وتخفيف الضغط على المستشفيات.





لكن أوروبا تتحمل الآن وطأة الجزء الأكثر عدوى ، وكانت أبطأ في الحصول على اللقاحات من المملكة المتحدة.





تعثرت الآن عملية إطلاق الجرعات مرة أخرى ، حيث أوقفت حوالي اثني عشر دولة أو غيرت استخدامها للقاح أكسفورد-أسترا زينيكا ، مشيرة إلى مخاوف بشأن التقارير التي قد تكون مرتبطة بأن اللقاح قد يؤدي إلى جلطات في الدم ، على الرغم من عدم وجود دليل واضح حتى الآن على أن هذا هو الحال .





ضاعفت AstraZeneca من عمليات مراجعتها لسلامة لقاحها، قائلة إن المراجعة الدقيقة لـ 17 مليون شخص تم تلقيحهم في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجدت مرة أخرى أنه "لا يوجد دليل" على وجود صلة للقاح بالجلطات.





ووجد بحث ومراجعة الشركة، أنه من بين هؤلاء الملايين الذين تم تطعيمهم، كان هناك 15 حالة من حالات تجلط الأوردة العميقة (DVT) و 22 حالة من حالات الانسداد الرئوي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم، أي أقل من العدد المتوقع حدوثه بشكل طبيعي ضمن هذا الحجم من السكان، وهو ما يقول إن الإيقاف المؤقت للدول الأوروبية للقاح، ماهو إلا حذر زائد حتى الآن.





ومع ذلك ، فإن وفاة امرأة واحدة في الدنمارك - إلى جانب عدد قليل من الحالات غير المميتة هناك وفي النرويج - دفعت عددًا من البلدان إلى إيقاف تطعيمها مؤقتًا بأسترازينيكا حتى إجراء المراجعات اللازمة.





وقالت وكالة الأدوية الدنماركية يوم الاثنين إن المرأة المعنية (التي توفيت) كانت تعاني من مجموعة أعراض "غير عادية" للأمراض قبل وفاتها.





وقبل أيام، انضمت أيرلندا وهولندا إلى مجموعة البلدان التي أوقفت استخدام لقاح AstraZeneca مؤقتًا .





وقالت رئيسة اللجنة الاستشارية للتلقيح في أيرلندا إنها اتخذت الخطوة "للحفاظ على الثقة" في برنامج التطعيم في البلاد.





وفسرت تحرك الحكومة الهولندية وقالت إن تحركها كان "احترازي" وسيستمر لمدة أسبوعين.





جاء ذلك بعد أيام فقط من تصريح وزير الصحة هوجو دي جونج "لا داعي للقلق" بشأن جرعة أسترازينيكا.





لا يزال اللقاح يحظى بثقة وكالة الأدوية الأوروبية ، التي قالت يوم الخميس إن فوائد استخدامه تفوق المخاطر وأنه "لا يوجد مؤشر" على أن اللقاح تسبب في تجلط الدم لحفنة من الأشخاص الذين أبلغوا عنه.





وسبق إن قادت المملكة المتحدة الطريق إلى حد بعيد في إدارة وتوزيع لقاح AstraZeneca ، حيث تلقى أكثر من 11 مليون شخص جرعة من اللقاح الذي طوروه علماء جامعة أكسفورد، وقد وقفت أيضًا إلى جانب اللقاح.









أظهرت بيانات من الصحة العامة في إنجلترا ، في وقت سابق من هذا الشهر ، أن جرعة واحدة من اللقاح تقلل من خطر دخول المستشفى من Covid-19 بأكثر من 80٪ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا .





يُعطى اللقاح على جرعتين ، على الرغم من اختلاف البلدان في مدى تباعد تلك الجرعات.



