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اقتصاد

اقتصاد السعودية| اجتماع لتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول الخليج

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:01 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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قسم الاقتصاد
عقد فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعه الخامس عبر الاتصال المرئي.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" إنه جرى خلال الاجتماع عرض جدول الأعمال للاطلاع على عرض التقرير المقدم من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بشأن تقييم آثار حملة "أساسيات الاستثمار" ونتائجها، والاطلاع على عرض التقرير المقدم من أسواق المال بدولة الكويت بشأن تقييم آثار حملة "فكر قبل أن تستثمر" ونتائجها.

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كما قام الفريق بمتابعة تنفيذ الحملة التوعوية الثالثة "أحمي استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك"، واطلع على الخطة التفصيلية المعدة من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة للحملة التوعوية الرابعة بعنوان "حوكمة فعالة، أساس للتنمية المستدامة".

وناقش أعضاء الفريق التصور المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة بشأن عقد ندوة توعوية خليجية مشتركة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في حوكمة الشركات المساهمة العامة"، وقام الفريق بمراجعة جدول خطة العمل لحملات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي والبرنامج الزمني لتنفيذها.


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