أحمد عيد: الزمالك يبحث عن الألقاب.. وهدفنا الفوز على الترجي





وقال "عيد" في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن الترجي فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عال، إلا أن الزمالك يلعب دائما من أجل المنافسة على الألقاب واعتلاء منصات التتويج.







وواصل عيد تصريحاته قائلا، أغلقنا صفحة مواجهة الترجي السابقة، وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وإسعاد جماهير الزمالك.







واختتم تصريحاته قائلا : الزمالك لم يتأثر برحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، وخاصة أن باتريس كارتيرون ليس بغريب عن الفريق، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين، وسبق لنا وأن حققنا نتائج جيدة تحت قيادته.







ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أكد أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مواجهة الترجي التونسي باحثا عن الانتصار، وحصد النقاط الثلاث.