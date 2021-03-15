ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العشري: الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل من أجل وضع حلول باليمن .. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:21 م
مدير تحرير الأهرام
مدير تحرير الأهرام أشرف العشري
Advertisements
محمود محسن
قال أشرف العشري مدير تحرير الأهرام إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل من أجل وضع حلول باليمن، مؤكدا أنه تم تعيين مبعوث امريكى وعمل على عقد مجموعة من الاجتماعات من اجل انهاء الأزمة.

أضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك رد مبدئى من الحوثيين سيتعبة ضغط من الجانب الامريكى مؤكدا أن التحالف العربي له جهود من أجل انهاء الازمة فى اليمن.

قالت وزراة الخارجية اليمنية إن الحكومة استجابت لمبادرة الإدارة الأمريكية الجديدة الخاصة بدعم عملية السلام في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

أضافت الخارجية في بيان :"استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل ايجابيه، وبالمقابل فقد قابلت المليشيات الحوثية تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون