العشري: الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل من أجل وضع حلول باليمن .. فيديو

قال أشرف العشري مدير تحرير الأهرام إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل من أجل وضع حلول باليمن، مؤكدا أنه تم تعيين مبعوث امريكى وعمل على عقد مجموعة من الاجتماعات من اجل انهاء الأزمة.





أضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك رد مبدئى من الحوثيين سيتعبة ضغط من الجانب الامريكى مؤكدا أن التحالف العربي له جهود من أجل انهاء الازمة فى اليمن.





ق الت وزراة الخارجية اليمنية إن الحكومة استجابت لمبادرة الإدارة الأمريكية الجديدة الخاصة بدعم عملية السلام في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.





أضافت الخارجية في بيان :"استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل ايجابيه، وبالمقابل فقد قابلت المليشيات الحوثية تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".



