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رياضة

عقب دي ماريا .. سرقة منزل قائد باريس سان جيرمان

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:44 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تعرض ماركينيوس نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لحادث سرقة، حيث قام اللصوص باقتحام منزل أسرته أمس الأحد أثناء مباراة الفريق أمام نانت في الدوري الفرنسي. 

وأكدت شبكة واديو مونت كارلو، أن اللصوص اقتحموا منزل أسرة اللاعب قائد باريس سان جيرمان وقاموا بسرقته. 

وأضافت الشبكة أن اللاعب عاني من صدمة شديدة عقب علمه بالأمر. 

وكانت تقارير صحفية ذكرت امس، أن أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لعملية سطو مسلح على منزله، وسط أنباء عن تعرض عائلته للأذى والاختطاف من قِبَل المسلحين خلال مباراة فريقه ضد نانت.


وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن منزل دي ماريا تعرض للسرقة وعائلته بداخله خلال مباراة نانت وهو السبب الذي جعل اللاعب يخرج من المباراة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو دخل في حديث مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو مع مطلع الشوط الثاني.

وتابعت الإذاعة الفرنسية، أن بوكيتينو اصطحب دي ماريا ولاعب آخر من الفريق الباريسي لم يتم الكشف عن هويته حيث تعرض أيضًا منزله للسطو المسلح.

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