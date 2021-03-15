ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة الصحة والمرأة: خطورة غسل الفراخ بالصابون.. وأطعمة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:06 م
نشرة المراة والصحة
نشرة المراة والصحة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة اخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز التفاصيل.

بدأت بعض السيدات في استخدام الصابون والمطهرات في تنظيف جميع الأدوات المستخدمه لديها وهو أمر طبيعي ومطلوب بالتأكيد إلى أن الأمر يمتد أحيانا إلى الطعام، منذ بدء من انتشار فيروس كورونا، اعتقادا منها أن الطعام يتم تطهيره بهذه الطريقة.

تجعلنا ظروف الحياة إلى نميل أن نكون أكثر جدية والضحك أكثر ندرة، ولكن من خلال البحث عن المزيد من الفرص للفكاهة والضحك، يمكنك تحسين صحتك العاطفية، وتقوية علاقاتك، والعثور على قدر أكبر من السعادة، لكن هل تعلم أنه يمكن أن تحسن صحتك بالفعل؟ تعلم كيفية الاستفادة من الفوائد القوية للضحك والفكاهة.

تشكل أمراض القلب تهديدًا كبيرًا للجميع، ولكن كشفت الدراسات الحديثة أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال لعدة عوامل.

يوصي خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر وفيتامينات غذائية لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

يرتبط مشروب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) على وجه الخصوص بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني، وتظهر المزيد من الأبحاث أن مركبات الكربون الهيدروفلورية والسكريات الأخرى المستهلكة بكميات زائدة قد تضر بجهاز المناعة. 

مع انطلاق المرحلة الثانية من لقاج فيروس كورونا، حصل الملايين على لقاح Oxford-Astrazeneca المطور "Covishield" ولا يزال الكثيرون ينتظرون دورهم للحصول على اللقا، ومع ذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يزالون في حالة من الارتباك والخوف من أضرار اللقاح. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للمتعافين من كورونا .. 5 خطوات مهمة لاستعادة صحتك

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

نشرة المرأة والصحة.. بعد خلعه لملابس طفلته في الشارع.. طبيب نفسي يكشف السبب وراء أفعال الأب.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا

مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه

ترشيحاتنا

الحوثي تعلن استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد في السعودية

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المسئولين عن حادث مستشفى السلط

أبو سنيدة في الصورة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض عودته للزمالك

إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع

الخطيب وهاني العتال وقنديل ومرجان في عزاء والد جوهر نبيل ..صور

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية