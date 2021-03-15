نشرة الصحة والمرأة: خطورة غسل الفراخ بالصابون.. وأطعمة لمواجهة فيروس كورونا







بدأت بعض السيدات في استخدام الصابون والمطهرات في تنظيف جميع الأدوات المستخدمه لديها وهو أمر طبيعي ومطلوب بالتأكيد إلى أن الأمر يمتد أحيانا إلى الطعام، منذ بدء من انتشار فيروس كورونا، اعتقادا منها أن الطعام يتم تطهيره بهذه الطريقة.

تجعلنا ظروف الحياة إلى نميل أن نكون أكثر جدية والضحك أكثر ندرة، ولكن من خلال البحث عن المزيد من الفرص للفكاهة والضحك، يمكنك تحسين صحتك العاطفية، وتقوية علاقاتك، والعثور على قدر أكبر من السعادة، لكن هل تعلم أنه يمكن أن تحسن صحتك بالفعل؟ تعلم كيفية الاستفادة من الفوائد القوية للضحك والفكاهة.





تشكل أمراض القلب تهديدًا كبيرًا للجميع، ولكن كشفت الدراسات الحديثة أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال لعدة عوامل.





يوصي خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر وفيتامينات غذائية لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.





يرتبط مشروب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) على وجه الخصوص بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني، و تظهر المزيد من الأبحاث أن مركبات الكربون الهيدروفلورية والسكريات الأخرى المستهلكة بكميات زائدة قد تضر بجهاز المناعة.

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا

مع انطلاق المرحلة الثانية من لقاج فيروس كورونا، حصل الملايين على لقاح Oxford-Astrazeneca المطور "Covishield" ولا يزال الكثيرون ينتظرون دورهم للحصول على اللقا، ومع ذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يزالون في حالة من الارتباك والخوف من أضرار اللقاح.



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