محطة مياه الأميرية تجتاز مراجعات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، تجديد شهادة الاعتماد الدولية للتنمية الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه الأميرية إحدى أكبر محطات إنتاج المياه بالقاهرة الكبرى، بعد اجتياز المراجعات الفنية.

وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.





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ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة لا تدخر جهدا في تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب نقية تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.





وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقًا لمعايير الجودة الشاملة.



