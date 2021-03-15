محطة مياه الأميرية تجتاز مراجعات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، عن تجديد شهادة الاعتماد الدولية للتنمية الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه الأميرية أحد أكبر محطات إنتاج المياه بالقاهرة الكبرى، بعد اجتياز المراجعات الفنية.





وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.





من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة لا تدخر جهدا في تزويد محطاتها بجميع عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب نقية تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.





وأوضح أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقًا لمعايير الجودة الشاملة.





وأضاف أن محطة مياه الأميرية انشأت عام 1962 م على مساحة 4 فدان، بطاقة تصميمية 320 ألف متر مكعب/ يوم، ثم تم تنفيذ ثلاث مراحل توسعات بالمحطة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الحالية وهى 650 ألف متر مكعب/يوم.



