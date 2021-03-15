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مرأة

لا تتخلصي منها.. استخدامات غير متوقعة لماء سلق البطاطس

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
أظهرت دراسة جديدة أن الماء الذي يغلي فيه البطاطس للسلق تحتوي على فوائد عديدة، ووصفها العلماء بالذهب السائل.

وأشارت الدراسة إلى أن ماء سلق البطاطس تحتوي على المزيد من الفيتامينات والمعادن أكثر مما تجده عادة في المكرونة.

ويستشهد الباحثون في Potatoes USA بكميات كبيرة من الأشياء المفيدة في البطاطس مثل فيتامين C، والتي يعرف الكثير منا أنها تعمل كمضاد قوي للأكسدة مع تعزيز جهاز المناعة، وتمتلئ البطاطس أيضًا بالبوتاسيوم الذي يمنع الانتفاخ أكثر من الموز.

ويمكنك الحصول على كل تلك الفوائد الصحية باستخدام ماء البطاطس في وصفات مختلفة، وفقًا لـ Spruce Eats ، فإنه يعمل بشكل رائع كمكثف خالٍ من الغلوتين في أشياء مثل المرق والحساء والطهي بدلًا من الدقيق.

يمكنك أيضًا استخدام ماء البطاطس لإرواء الحديقة، حيث يدعي طباخ الحدائق أن الزهور والخضروات "تحب نشا البطاطس" لأنها تستطيع امتصاص كل تلك الفيتامينات والمعادن التي تُسكب في التربة.

إذا كنت لا ترغب في استخدام ماء البطاطس مباشرة بعد غليان البطاطا، تقترح الأبحاث الاحتفاظ بها لمدة أسبوع تقريبًا في وعاء في الثلاجة.
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