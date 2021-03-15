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ديني

مفتي كازاخستان يهدي وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لوزير الأوقاف

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:06 م
مفتي كازاخستان يهدي
مفتي كازاخستان يهدي وسام الإدارة العامة للشئون الدينية
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عبد الرحمن محمد
التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وناوريز باي حاج تاجو نولي المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان والسفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة ، لتنسيق أوجه التعاون المشترك.

وخلال اللقاء سلم ، ناوريز باي حاج تاجو نولي المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة رسمية لحضور الاحتفال بالعيد العشرين للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

كما أهدى ناوريز باي حاج تاجو نولي وزير الأوقاف وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لمسلمي كازاخستان، تقديرا لجهوده الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأهدى وزير الأوقاف الضيوف الأجلاء نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

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