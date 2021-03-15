خلال اجتماعه بمهندسي الأملاك.. محافظ قنا يتوعد الفاسدين

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه لا تستر علي أي فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية بين العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع مهندسي إدارات الأملاك بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد ياسين، مستشار التخطيط العمراني بالمحافظة.





وقال محافظ قنا، سوف يتم التصدي بكل حزم لأى فاسد يثبت استغلاله سلطاته أو تحقيق مصالح شخصية أو إهدار للمال العام أو الإضرار بممتلكات الدولة.







وأشار محافظ قنا، إلى حرص القيادة السياسية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن حقهم وحق الدولة، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والتي تمثلت في ميكنة الخدمات الجماهيرية في 8 مراكز تكنولوجية علي مستوى المحافظة، بالإضافة إلى اتباع نظام تدوير العاملين المقدمين للخدمات الجماهيرية بصفة دورية.







وأوضح محافظ قنا، أن تطوير المراكز التكنولوجية التابعة لمراكز المدن علي مستوى المحافظة يمثل خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمي وتطبيق نظام الحوكمة والقضاء على التعاملات الورقية، ومكافحة فساد المحليات، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة من خلال أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل والمساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا إلى رضاء المواطنين.





جدير بالذكر أن الدولة المصرية، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2014 بهدف تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد و إصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد ودعم جهات إنفاذ القانون للحد من انتشاره.





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