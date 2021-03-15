البدري يوجه رسالة خاصة لـ لاعبي فرق الدوري

أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أنه وأعضاء جهازه الفني يتابعون كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة الهامة التي تأتي في مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.





وأضاف أن الجهاز الفني ينظر إلي تخطي هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا.. مؤكدًا ثقته الكاملة في المجموعة التي ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا التي أكد صعوبتها في ظل رغبة الخصم علي استغلال فرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر في شكل استعداداتهم الأخيرة



