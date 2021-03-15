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رياضة

بيراميدز يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة نومونجو

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:11 م
صدى البلد
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حسن العمدة

خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز أول تدريباته في تنزانيا استعدادا لمواجهة نظيره نادي نومونجو في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نومونجو بملعب تنزانيا الوطني في الثالثة عصر الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل بيراميدز قمة ترتيب مجموعته بعد الفوز بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي في أولى الجولات.

وجاء المران خفيفا بعدما فضل الجهاز الفني أن يتعرف اللاعبون على أرضية الملعب بعد استبدال التدريب بالملعب الرئيسي في ظل انشغال الاستاد بمباراة سيمبا والمريخ في دور المجموعات لدوري الأبطال.
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