بيراميدز يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة نومونجو





خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز أول تدريباته في تنزانيا استعدادا لمواجهة نظيره نادي نومونجو في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نومونجو بملعب تنزانيا الوطني في الثالثة عصر الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل بيراميدز قمة ترتيب مجموعته بعد الفوز بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي في أولى الجولات.



