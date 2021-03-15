مصطفى مقلد يكشف دور تقنية تتبع اللاعبين في التنبؤ بمخاطر القلب والإصابات

قال مصطفي مقلد، خبير الاستثمار والتسويق الرياضي، إن تكنولوجيا تتبع اللاعبين نجحت في الإسهام بالتنبؤ بمخاطر القلب وإصابات اللاعبين.





و أضاف مقلد، أنه في ظل التطور الهائل للتقنيات وتنافس الشركات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة التكنولوجيا الحديثة واسهامها في تطور أداء اللاعبين واتخاذ القرارات الفنية بطريقة علمية مبنية علي البيانات والمعلومات التقنية، تطورت إلي مساهمات باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمخاطر القلب وإصابات اللاعبين.





وأشار خبير الاستثمار والتسويق الرياضي، إلي أنه يمكن للتقنية أن تتوقع من خلال قياساتها لمجهود اللاعبين والقياسات الحيوية، بإعطاء انذار من خلال الحساسات للتنبيه بالإجهاد الذي سوف ينتج عنه إصابات إذا استمرت مشاركة اللاعب.





وأوضح مصطفي مقلد، خبير التسويق والاستثمار الرياضي، أن التقنية تحدد إذا كان يجب إخراج اللاعب فورا أو امكانية المعالجة والاستمرار، كما تعطي مؤشرات أداء القلب المرتفعة، في حالة ظهور إصابات مفاجئة، لتفادي تطور الحالات التي شهدتها الملاعب.



