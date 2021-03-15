أثينا تحذر: طموح أنقرة النووي يهدد المنطقة والعالم بـ تشرنوبل جديدة

حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن من خطورة طموحات تركيا النووية التى تتمثل فى بناء محطة «أكويو» النووية لإنتاج الطاقة الكهروذرية في جنوبي البلاد.









وبحسب تقرير عرضته قناة الغد الإخبارية، تنبع مخاوف اثينا من ان المحطة التركية يتم تشييدها بالقرب من الحدود اليونانية، إضافة إلى الاستثمار الروسي فى المحطة النووية.









ووفقًا لوسائل إعلام محلية قال نيكوس ديندياس إن المشروع التركي سيكون له نتيجة سلبية على دول المنطقة بأكملها ومن الممكن ان يؤدى إلى تشرنوبل جديدة فى شرق البحر المتوسط.









وتراقب الحكومة اليونانية مشاريع تركيا منذ أعوام وتقول انها ستمتلك الادوات والتكنولوجيا التى من الممكن استخدامها فى انتاج الاسلحة النووية بواسطة مفاعلات توليد الطاقة النووية.







